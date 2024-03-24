الجيش البولندي: صاروخ كروز روسي انتهك المجال الجوي البولندي

انتهك صاروخ كروز روسي أُطلق على بلدات واقعة في غرب أوكرانيا المجال الجوي البولندي، وفق ما أعلن الجيش البولندي.



وأوضحت قيادة الجيش على منصة "إكس" أنه لمدة حوالى أربعين ثانية "انتُهك المجال الجوي البولندي بأحد صواريخ كروز التي أطلقها سلاح جو روسيا الاتحادية الليلة الماضية".