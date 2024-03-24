نتيجة نقص الدواء والغذاء... "حماس" تعلن مقتل أحد الاسرى الاسرائيليين لديها

أعلنت حركة "حماس" مقتل أحد الاسرى الاسرائيليين لديها نتيجة نقص الدواء والغذاء.



وقالت الحركة في فيديو إن الاسرى يعانون نفس الظروف التي يعانيها شعب غزة من الجوع والحرمان، ويعانون كذلك من نقص الغذاء والدواء.