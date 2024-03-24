تحرير ما يقرب من 300 تلميذ خطفهم مسلحون من مدرسة في نيجيريا

أعلن مكتب حاكم ولاية كادونا النيجيرية تحرير ما يقرب من 300 تلميذ وموظف دون أن يصيبهم أي أذى بعدما خطفهم مسلحون من مدرسة في شمال نيجيريا هذا الشهر، وذلك قبل أيام من الموعد النهائي لدفع فدية.



وخطف المسلحون 287 تلميذا في السابع من آذار في بلدة كوريجا بشمال غرب ولاية كادونا، وهي أول عملية خطف جماعية في البلاد منذ 2021 عندما خُطف أكثر من 150 طالبا من مدرسة ثانوية في كادونا.



وقال مصدر أمني إن إنقاذ التلاميذ تم في منطقة غابات في ولاية زامفارا المجاورة واصطحبهم الجيش لعاصمة ولاية كادونا لإجراء فحوص طبية قبل إعادتهم لأسرهم.



وقال أوبا ساني حاكم كادونا إن مستشار الأمن القومي للبلاد توى تنسيق إطلاق سراح التلاميذ الذين خُطفوا من مدرسة في كوريجا، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.



وقال ساني: "يستحق الجيش النيجيري أيضا إشادة خاصة لإظهاره أنه بالشجاعة والعزم والالتزام يمكن الحد من قدرات العناصر الإجرامية وإعادة الأمن لمجتمعاتنا".



وطالب المسلحون الأسبوع الماضي بفدية تعادل نحو 690 ألف دولار مقابل إطلاق سراح التلاميذ والموظفين.



وقالت الحكومة إنها لن تدفع أي فدية.وتم حظر الأمر قانونا في 2022.