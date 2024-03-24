توقيف 16 مشتبها به في الهجوم على فندق في مقديشو

أوقف 16 شخصا في إطار التحقيق حول هجوم عنيف شنه إسلاميون متطرفون من حركة الشباب على فندق في مقديشو في منتصف آذار، على ما أعلنت وكالة الاستخبارات الصومالية.



وكتبت وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية عبر منصة "إكس" ليل السبت: "بعد تحقيق معمق نجحت القوى الأمنية في إلقاء القبض على عناصر الشبكة المسؤولة عن الهجوم الإرهابي على فندق +إس واي إل+ (SYL) وتوقيف 16 مشتبها فيهم من بينهم العقل المدبر عبد الناصر ضاهر نور".



وقتل ثلاثة أشخاص خلال الهجوم الذي نفذه مقاتلون إسلاميون من حركة الشباب في 14 آذار واستمر 13 ساعة على فندق SYL القريب من فيلا صوماليا، المنطقة الخاضعة لإجراءات أمنية صارمة وتضم مقر الرئاسة ومكاتب رئيس الوزراء.



وقتلت القوى الأمنية كذلك خمسة مهاجمين بحسب الشرطة.



وأكدت وكالة الاستخبارات أن "العدالة ستتحقق أمام المحاكم".



والهجوم على الفندق وضع حدا لفترة من الهدوء النسبي في هجمات حركة الشباب الإسلامية