مديرا الموساد والسي آي إيه غادرا الدوحة بعد محادثات حول هدنة في غزة

غادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" بيل بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع الدوحة مساء السبت، بعد المشاركة في محادثات بشأن هدنة موقتة في غزة وعملية تبادل رهائن وأسرى، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس.



وقال المصدر إن "بيرنز وبرنيع غادرا الدوحة لإطلاع فريقيهما على تفاصيل الجولة الأخيرة من المحادثات"، مضيفا أن المفاوضات "ركّزت على التفاصيل ونسبة لتبادل الرهائن والأسرى".