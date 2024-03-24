اصابة ثلاثة جنود فيليبينيين في حادث جديد بين مانيلا وبكين في بحر الصين الجنوبي

أعلن مستشار الأمن القومي في مانيلا، أن ثلاثة جنود فيليبينيين اصيبوا السبت في الحادثة الأخيرة مع خفر السواحل الصينيين الذي أطلقوا مدفعا مائيا على سفينة إمداد فيليبينية في بحر الصين الجنوبي.



وإذ لم يتم الكشف عن تفاصيل حالتهم، قال الجيش الفيليبيني إنهم يتلقون العلاج على متن قارب مرافق لخفر السواحل.



وأطلقت سفينة صينية مدفعاً مائياً على سفينة إمداد فيليبينية قبالة جزيرة سيكند توماس، وهي منطقة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.



وأعلنت الحكومة الفيليبينية أن الهجوم على السفينة "Unaizah May 4" التي كانت تقوم بمهمة تناوب روتينية وتموين في الجزيرة المرجانية، تسبّب بأضرار جسيمة.



وقال مستشار الأمن القومي في مانيلا إدواردو أنو أمام صحافيين، بحسب نص مقابلة حصلت وكالة فرانس برس عليه: "كانت مجرد عملية تناوب وإعادة إمداد عادية، لكن انظروا كيف كان رد الصينيين".