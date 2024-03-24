غوتيريش يحثّ اسرائيل على إزالة العقبات أمام دخول المساعدات إلى غزة

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل على "إزالة ما يتبقى من عقبات" أمام دخول مواد الإغاثة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة زيادة المعابر ونقاط وصول المساعدات.



وأوضح غوتيريش في خلال مؤتمر صحافي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "الطريق البري هو الأكثر فاعلية وكفاءة في نقل البضائع الثقيلة"، مؤكدا على أن دخول المساعدات "يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار لأسباب إنسانية".