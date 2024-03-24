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الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تحاصر مستشفيين آخرين في غزة وتطالب بإخلائهما
أخبار دولية
2024-03-24 | 08:32
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الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تحاصر مستشفيين آخرين في غزة وتطالب بإخلائهما
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية طوقت مستشفيين آخرين في غزة وتحاصر الطواقم الطبية فيهما تحت نيران كثيفة، بينما قالت إسرائيل إنها اعتقلت 480 مسلحا في الاشتباكات المستمرة عند مجمع الشفاء الطبي في غزة.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن "أحد موظفيه قُتل عندما توغلت الدبابات الإسرائيلية فجأة في المناطق المحيطة بمستشفيي الأمل وناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وسط قصف عنيف وإطلاق نار".
وأضاف ان "قوات مدرعة إسرائيلية أغلقت مستشفى الأمل ونفذت عمليات تجريف واسعة النطاق في محيطه"، موضحا أن "جميع فرقنا في خطر شديد في الوقت الحالي وفي حالة حصار تام".
ولفت الى أن القوات الإسرائيلية تطالب الآن بالإخلاء الكامل للطاقم الطبي والمرضى والنازحين من مقر مستشفى الأمل وتقوم بإطلاق قنابل دخان على المنطقة لإجبار من بداخله على الخروج.
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