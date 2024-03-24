روسيا: أرسلنا مقاتلة بعد اقتراب قاذفتي قنابل أميركيتين من الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دفعت بطائرة مقاتلة من طراز ميج-31 بعدما اقتربت قاذفتا قنابل أميركيتان من طراز بي-1بي من الحدود الروسية فوق بحر بارنتس.



وقالت الوزارة إن القاذفتين الأميركيتين ابتعدتا عن الحدود الروسية بعد اقتراب المقاتلة ميج-31.