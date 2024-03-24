وزير المالية البريطاني يصف الروايات الروسية بشأن هجوم موسكو بأنها "ستار دخاني"

أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت ان المملكة المتحدة "ثقتها ضئيلة جدا" بالتصريحات الروسية المتعلقة بالهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو، متّهما روسيا بأنها تحاول "الدفاع" عن هجومها على أوكرانيا.



وقال وزير المالية البريطاني في تصريح لشبكة سكاي نيوز الإخبارية: "آخذ ما تقوله الحكومة الروسية على أنه مبالغ فيه كثيرا، بعد ما شهدناه من جانبها في السنوات الأخيرة".



وأضاف: "نعلم أنهم يوجدون ستارا دخانيا دعائيا للدفاع عن غزو شرير للغاية لأوكرانيا".



وتابع: "لكن هذا الأمر لا يعني أنها ليست مأساة أن يموت أبرياء عندما تقع تفجيرات مروعة".