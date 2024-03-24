مسلحون يقتحمون مركزا للشرطة في العاصمة الأرمينية يريفان

أعلنت وكالات أنباء روسية أن مسلحين اقتحموا مركز شرطة في حي نور-نورك في العاصمة الأرمينية يريفان.



وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية أن المسلحين ربما يكونوا منتمين إلى منظمة (كومبات براذرهود) التي اُعتقل 50 فردا منها في وقت مبكر اليوم الأحد.



وتحدثت الوكالة عن سماع دوي انفجارات وأعيرة نارية وإصابة أشخاص.