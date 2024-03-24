لجنة التحقيقات الروسية: ارتفاع عدد قتلى هجوم قاعة الحفلات إلى 137

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أن السلطات رفعت عدد القتلى جراء إطلاق الرصاص العشوائي في قاعة حفلات بالقرب من موسكو إلى 137 قتيلا، منهم ثلاثة أطفال.



وذكرت اللجنة أنه جرى التعرف على 62 جثة.