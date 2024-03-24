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ارتفاع حصيلة الهجوم في موسكو الى 137 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال

أخبار دولية
2024-03-24 | 11:10
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ارتفاع حصيلة الهجوم في موسكو الى 137 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال
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ارتفاع حصيلة الهجوم في موسكو الى 137 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال

ارتفعت حصيلة الهجوم الذي وقع الجمعة في قاعة كروكوس سيتي هول للحفلات في ضواحي موسكو، إلى 137 قتيلاً، بينهم ثلاثة أطفال، على ما أفاد المحققون الروس الذين أعلنوا العثور على أسلحة وذخائر في مكان الحادث. 
     
واوضحت لجنة التحقيق في بيان "يجري التعرف على جثث الضحايا. في الوقت الراهن، عُثر على جثث 137 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، في مكان الهجوم الإرهابي"، وتم حتى الآن التعرف على 62 جثة، معلنة العثور على بندقيتين هجوميتين وكمية كبيرة من الذخيرة في مكان الهجوم.
     

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