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مفوض الأونروا: إسرائيل أبلغتنا بأنها لن تسمح بدخول قوافلنا المحملة بالأغذية الى شمال غزة

أخبار دولية
2024-03-24 | 11:50
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مفوض الأونروا: إسرائيل أبلغتنا بأنها لن تسمح بدخول قوافلنا المحملة بالأغذية الى شمال غزة
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مفوض الأونروا: إسرائيل أبلغتنا بأنها لن تسمح بدخول قوافلنا المحملة بالأغذية الى شمال غزة

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن إسرائيل أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال قطاع غزة.

وقال في منشور على إكس: "هذا أمر مشين يشير إلى تعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة وسط مجاعة من صنع الإنسان. يجب رفع هذه القيود".

أخبار دولية

الأونروا

إسرائيل

غزة

قوافل غذائية

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