البيت الأبيض: أوكرانيا "غير ضالعة" في هجوم موسكو

شدّد البيت الأبيض على أن أوكرانيا "غير ضالعة على الإطلاق" في مجزرة وقعت في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو وأسفرت عن أكثر من 130 قتيلا، وذلك بعدما لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صلة لكييف بالهجوم.



وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون إن "تنظيم الدولة الإسلامية هو المسؤول الوحيد عن هذا الهجوم. أوكرانيا غير ضالعة على الإطلاق"، علما بأن تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان تبنّى الهجوم.



وفي مقابلة أجرتها معها شبكة "إيه بي سي" الإخبارية وبُثّت الأحد، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إن "لا" دليل على ضلوع أوكرانيا.



واضافت أن "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، هو فعليا بكل المقاييس، مسؤول عمّا جرى".



وقُتل 137 شخصا على الأقل في هجوم اقتحم خلاله مسلّحون مساء الجمعة قاعة كروكوس للحفلات الموسيقية في كراسنوغورسك، الضاحية الشمالية لموسكو، قبل أن يضرموا النار في المبنى.