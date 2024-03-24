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وزيرة خارجية ألمانيا ستتوجه إلى الشرق الأوسط

أخبار دولية
2024-03-24 | 11:59
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وزيرة خارجية ألمانيا ستتوجه إلى الشرق الأوسط
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وزيرة خارجية ألمانيا ستتوجه إلى الشرق الأوسط

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان، أنها ستتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم لأن المساعدات التي تدخل قطاع غزة غير كافية ويتعين على الحكومة الإسرائيلية فتح المعابر الحدودية أمام المزيد منها.

وقبل زيارتها مصر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، ذكرت بيربوك أن كل صندوق مساعدات على الشاحنات أمام سياج غزة الحدودي يزيد من عدد الصناديق التي ترفض إسرائيل دخولها.

ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول على إسرائيل، زارت بيربوك المنطقة ست مرات وقالت إنها ستزورها مجددا لفعل كل ما بوسعها لإيجاد حل.

وقالت بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر: "عمليات الإنزال الجوي أو الجسور البحرية ليست حلا مستداما"، مشيرة الى أن التحرك العسكري له حدود في القانون الدولي الإنساني.

وأضافت: "لا بد لحماس أن تلقي السلاح وألا تعرض شعب إسرائيل مجددا لفزع السابع من تشرين الأول. لكن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق بشكل عسكري بحت".

وأشارت بيربوك إلى أن وقف إطلاق النار الفوري لأسباب إنسانية يؤدي إلى وقف دائم للقتال هو فقط ما سيبقي آمال السلام حية وسينهي معاناة جميع الأطراف.

وذكرت أن مناقشاتها ستركز على الشكل المحتمل للأفق السياسي. وأشارت الى أن تصور حل الدولتين بوجود سلطة فلسطينية خضعت للإصلاح كخطوة أولى نحو دولة فلسطينية ديمقراطية هو وحده ما قد يوفر للناس حياة آمنة وكريمة.

أخبار دولية

ألمانيا

أنالينا بيربوك

الشرق الأوسط

غزة

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