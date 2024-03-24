السفيرة الأميركية ببغداد: تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يشكل تهديدا في العراق

أعلنت السفيرة الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوفسكي أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يشكل تهديدا في العراق.



وأكدت في مقابلة مع رويترز أن عمل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة مع العراق لهزيمة التنظيم بشكل كامل لم ينته بعد.