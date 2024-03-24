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غانتس سيستقيل من حكومة الطوارئ إذا تم إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية

أخبار دولية
2024-03-24 | 15:29
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غانتس سيستقيل من حكومة الطوارئ إذا تم إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية
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غانتس سيستقيل من حكومة الطوارئ إذا تم إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية

اعتبر بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية اليوم الأحد إنه سيستقيل من حكومة الطوارئ إذا أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) التشريع المقترح الذي يبقي على إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية.
 
وقال الوزير المنتمي لتيار الوسط "لا يمكن للأمة أن تقبل ذلك، ويجب ألا يصوت الكنيست لصالحه، وأنا وزملائي لن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار مثل هذا التشريع في الكنيست".
 
وانضم غانتس، القائد العسكري السابق الذي يحظى بتأييد أكبر مما يتمتع به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفقا لأحدث استطلاعات الرأي، إلى حكومة الوحدة للمساعدة في إدارة الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد هجوم السابع من تشرين الأول.

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