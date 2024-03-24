أول مشتبه بهما في هجوم موسكو يمثلان أمام محكمة

مثل أول مشتبه بهما في الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو والذي أسفر عن مقتل 137 شخصا، مساء الأحد أمام محكمة في العاصمة الروسية التي ستقرر في شأن وضعهما قيد التوقيف الاحتياطي.



وذكرت وكالات الانباء الروسية أن المشتبه بهما وجهت اليهما تهمة "الارهاب" ويواجهان عقوبة السجن مدى الحياة.



وكانت السلطات الروسية تحدثت عن اعتقال ما مجموعه 11 شخصا، بينهم أربعة مهاجمين، على صلة بالهجوم.