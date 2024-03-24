مقتل 4 وإصابة 8 بعد خروج سيارة سباق عن مسارها في المجر

أعلنت السلطات المجرية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون على الأقل عندما انحرفت سيارة سباق عن مسارها وصدمت حشدا من المتفرجين في شمال المجر اليوم.



وذكرت الشرطة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن سيارة السباق خرجت عن مسارها لتصطدم بالمتفرجين وأن سبب الحادث لم يُعرف بعد.



وأفادت خدمات الطوارئ لموقع إنديكس المجري الإخباري بأن العديد من سيارات الإسعاف وطائرات الهليكوبتر المخصصة للإنقاذ وصلت إلى مكان الحادث فيما أوقف المنظمون السباق.



وقال الموقع إن طفلا نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته كما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة. وأشار الى أن ستة آخرين إصابتهم طفيفة.