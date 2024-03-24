الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غالانت: زيارتي لواشنطن ستتمحور حول الحفاظ على التفوّق العسكري الإسرائيلي
أخبار دولية
2024-03-24 | 16:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
غالانت: زيارتي لواشنطن ستتمحور حول الحفاظ على التفوّق العسكري الإسرائيلي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد، أن زيارته لواشنطن هذا الأسبوع ستتمحور حول الحفاظ على التفوّق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط مع احتدام القتال في غزة.
ومن المقرّر أن يلتقي غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين، في خضم توتّر يسود العلاقات بين الحليفين بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو ستة أشهر ضد حركة حماس، على المدنيين.
وقال الوزير الإسرائيلي قبيل توجّهه الأحد إلى الولايات المتحدة: "خلال زيارتي، سأركز على الحفاظ على التفوّق العسكري النوعي لإسرائيل وعلى سبل تحقيق أهدافنا المشتركة: الانتصار على حماس وإعادة الرهائن إلى ديارهم"، وفق بيان أصدره مكتبه.
وأشار الى أن المناقشات حول القدرة العسكرية ستشمل "قدرة إسرائيل على الحصول على منصات وذخائر"، بدون الخوض في تفاصيل.
وإسرائيل هي أكبر متلقّ للمساعدات العسكرية الأميركية لجهات خارجية. ولطالما شدّدت الحكومات الأميركية على أن المساعدات ضرورية لحليفتها للحفاظ على تفوّق عسكري في المنطقة.
وزيارة غالانت ستكون الأولى له إلى واشنطن منذ الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول عقب هجوم شنّته حماس على جنوب إسرائيل.
كما تأتي الزيارة بعد جولة أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مؤخرا في المنطقة وحذّر خلالها من أن هجوما إسرائيليا على مدينة رفح في جنوب غزة سيكون "خطأ" ومن شأنه أن "يعزل إسرائيل بشكل أكبر" عالميا.
والجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الدولة العبرية مستعدة للمضي قدما في العملية في رفح من دون تأييد الولايات المتحدة.
وتسود مخاوف كبرى من مقتل أعداد كبيرة من المدنيين في رفح حيث لجأ نحو 1,5 مليون شخص هربا من المعارك.
ومنذ تشرين الأول، يسجّل قصف متبادل بين إسرائيل و"حزب الله" عبر الحدود. وقد أدّى التصعيد إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان في المناطق الحدودية في الجانبين، وقد أشار غالانت إلى أن هذا الملف سيكون على جدول الأعمال في واشنطن.
وقال غالانت: "سنناقش أيضا الحاجة إلى إعادة المجتمعات الشمالية في إسرائيل إلى ديارها، سواء بالعمل العسكري أو عبر اتفاق".
أخبار دولية
يوآف غالانت
واشنطن
التالي
توقيف 16 مشتبها به في الهجوم على فندق في مقديشو
تحرير ما يقرب من 300 تلميذ خطفهم مسلحون من مدرسة في نيجيريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-23
واشنطن حذّرت موسكو من هجوم محتمل ضدّ "تجمّعات كبيرة"
أخبار دولية
2024-03-23
واشنطن حذّرت موسكو من هجوم محتمل ضدّ "تجمّعات كبيرة"
0
أخبار دولية
2024-03-22
السوداني يتوجّه الى واشنطن بناءً على دعوة من بايدن لعقد لقاء قمّة
أخبار دولية
2024-03-22
السوداني يتوجّه الى واشنطن بناءً على دعوة من بايدن لعقد لقاء قمّة
0
آخر الأخبار
2024-03-22
نتنياهو: أخبرت بلينكن أننا سندخل إلى رفح وآمل أن يكون ذلك بدعم من واشنطن لكن إذا اضطررنا فسنفعل ذلك وحدنا
آخر الأخبار
2024-03-22
نتنياهو: أخبرت بلينكن أننا سندخل إلى رفح وآمل أن يكون ذلك بدعم من واشنطن لكن إذا اضطررنا فسنفعل ذلك وحدنا
0
أخبار دولية
2024-03-22
الكرملين: كنا نفضل أن تحث واشنطن كييف على عدم قصف المنازل وليس المصافي
أخبار دولية
2024-03-22
الكرملين: كنا نفضل أن تحث واشنطن كييف على عدم قصف المنازل وليس المصافي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:48
بكين تعلن دعمها مشروع القرار الجديد حول وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
04:48
بكين تعلن دعمها مشروع القرار الجديد حول وقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
01:52
كيم يتفقد وحدة دبابات غزت سيول خلال الحرب ويدعو الى تكثيف الاستعدادات للقتال
أخبار دولية
01:52
كيم يتفقد وحدة دبابات غزت سيول خلال الحرب ويدعو الى تكثيف الاستعدادات للقتال
0
أخبار دولية
01:48
هذا ما أظهرته النتائج الأولية في انتخابات السنغال الرئاسية
أخبار دولية
01:48
هذا ما أظهرته النتائج الأولية في انتخابات السنغال الرئاسية
0
أخبار دولية
01:45
الأمم المتحدة قدّمت آلية للتعامل مع غرق السفينة روبيمار
أخبار دولية
01:45
الأمم المتحدة قدّمت آلية للتعامل مع غرق السفينة روبيمار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:45
نكد للـLBCI: كهرباء زحلة وضعت عدّادات للأراضي التي تضم مخيمات اللاجئين السوريين فيتقاضى صاحب الأرض منهم مباشرة المال ويدفع لنا المبالغ كاملة
خبر عاجل
04:45
نكد للـLBCI: كهرباء زحلة وضعت عدّادات للأراضي التي تضم مخيمات اللاجئين السوريين فيتقاضى صاحب الأرض منهم مباشرة المال ويدفع لنا المبالغ كاملة
0
منوعات
2024-03-19
خضعت لعملية تكبير مؤخرتها... والنتائج صادمة: كيف تحوّلت حياة الفتاة العشرينية إلى كابوس حقيقي؟ (فيديو)
منوعات
2024-03-19
خضعت لعملية تكبير مؤخرتها... والنتائج صادمة: كيف تحوّلت حياة الفتاة العشرينية إلى كابوس حقيقي؟ (فيديو)
0
خبر عاجل
2024-03-21
إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين بيان من "المالية" بشأن فروقات المفعول الرجعي
خبر عاجل
2024-03-21
إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين بيان من "المالية" بشأن فروقات المفعول الرجعي
0
منوعات
2024-03-22
حادث غريب... مربية كلاب تفقد يدها بسبب مجفف الشّعر!
منوعات
2024-03-22
حادث غريب... مربية كلاب تفقد يدها بسبب مجفف الشّعر!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ساينز من المستشفى الى المركز الأول ببطولة أستراليا الكبرى للفورمولا وان
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ساينز من المستشفى الى المركز الأول ببطولة أستراليا الكبرى للفورمولا وان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
تغييرات متوقعة في تشكيلة لبنان لمواجهته الثانية أمام استراليا ضمن تصفيات كأس العالم... والعين على تحقيق مفاجأة
تقارير نشرة الاخبار
14:47
تغييرات متوقعة في تشكيلة لبنان لمواجهته الثانية أمام استراليا ضمن تصفيات كأس العالم... والعين على تحقيق مفاجأة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
كيف تحقق السياحة التركية أرقاما ايجابية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:36
كيف تحقق السياحة التركية أرقاما ايجابية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مفاوضات صفقة الأسرى... تل أبيب تدرس مقترحاً أميركياً جديداً
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مفاوضات صفقة الأسرى... تل أبيب تدرس مقترحاً أميركياً جديداً
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
في رميش... أغصان الزيتون أقوى من الحرب ومآسيها
تقارير نشرة الاخبار
14:17
في رميش... أغصان الزيتون أقوى من الحرب ومآسيها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
من تبقى من مسيحيي قطاع غزة أحيوا أحد الشعانين..
تقارير نشرة الاخبار
14:16
من تبقى من مسيحيي قطاع غزة أحيوا أحد الشعانين..
0
أخبار لبنان
14:14
هل انسحب مقاتلو حركة أمل من الحرب على الحدود الجنوبية؟
أخبار لبنان
14:14
هل انسحب مقاتلو حركة أمل من الحرب على الحدود الجنوبية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
ما علاقة عملية موسكو بلعبة Call of Duty؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
ما علاقة عملية موسكو بلعبة Call of Duty؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف سيؤثر هجوم ضاحية موسكو على مسارات الحرب الأوكرانية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف سيؤثر هجوم ضاحية موسكو على مسارات الحرب الأوكرانية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:13
الطلب من امرأة مغادرة الطائرة... والسبب مخالفتها "قواعد اللباس"؟! (صور)
منوعات
10:13
الطلب من امرأة مغادرة الطائرة... والسبب مخالفتها "قواعد اللباس"؟! (صور)
2
أخبار لبنان
14:14
هل انسحب مقاتلو حركة أمل من الحرب على الحدود الجنوبية؟
أخبار لبنان
14:14
هل انسحب مقاتلو حركة أمل من الحرب على الحدود الجنوبية؟
3
خبر عاجل
11:30
شكراً للخمسة عشر ألف زائر الذين زاروا معرض ليالي زمان في غضون خمسة أيام في الفوروم دو بيروت… نحن بإنتظاركم طيلة شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
11:30
شكراً للخمسة عشر ألف زائر الذين زاروا معرض ليالي زمان في غضون خمسة أيام في الفوروم دو بيروت… نحن بإنتظاركم طيلة شهر رمضان المبارك
4
آخر الأخبار
16:14
الدويّ الذي سُمع في بعلبك ناجم عن إطلاق ٣ قذائف أر پي جي في الجو في بلدة بوداي بسبب وفاة أحد وجهاء عشيرة آل شمص
آخر الأخبار
16:14
الدويّ الذي سُمع في بعلبك ناجم عن إطلاق ٣ قذائف أر پي جي في الجو في بلدة بوداي بسبب وفاة أحد وجهاء عشيرة آل شمص
5
منوعات
16:28
سافرت لمدة 11 ساعة لقضاء عطلة قصيرة والاستمتاع بموعد غرامي... ما حصل مع الشابة هناك لم يكن متوقعا!
منوعات
16:28
سافرت لمدة 11 ساعة لقضاء عطلة قصيرة والاستمتاع بموعد غرامي... ما حصل مع الشابة هناك لم يكن متوقعا!
6
أمن وقضاء
08:00
مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق عام راشيا - المصنع (صور)
أمن وقضاء
08:00
مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق عام راشيا - المصنع (صور)
7
آخر الأخبار
07:23
استهداف سيارة في الصويري في البقاع الغربيّ
آخر الأخبار
07:23
استهداف سيارة في الصويري في البقاع الغربيّ
8
آخر الأخبار
15:41
هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو: خشية من انسحاب غدعون ساعر من الحكومة إذا صوتت على قانون التجنيد
آخر الأخبار
15:41
هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو: خشية من انسحاب غدعون ساعر من الحكومة إذا صوتت على قانون التجنيد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More