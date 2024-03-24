بعد هجوم موسكو... فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمني

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو.



وقال أتال عبر منصة إكس إثر اجتماع مجلس الدفاع في قصر الإليزيه: "نظرا لإعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم والتهديدات التي تلقي بظلالها على بلادنا، فقد قررنا رفع التأهب الأمني إلى أعلى مستوى"، بعد خفضه إلى المستوى الثاني في مطلع العام.