مقتل 11 من جامعي الكمأة في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 11 من جامعي الكمأة الأحد في هجوم نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية في بادية الرقة، المعقل السابق للتنظيم المتطرف.



وقال المرصد في بيان، إن مقتلهم جاء "نتيجة تفجير لغم بسيارة كانت تقل عددا منهم، أثناء رحلة البحث عن الكمأة في بادية الحمى في الرقة" بشمال سوريا.



وأضاف: "تبع التفجير هجوم لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية بالأسلحة الرشاشة على تجمع للسيارات لباحثين عن الكمأة".



وأوضح المرصد الذي يتخذ مقرا في بريطانيا لكن له شبكة واسعة من المصادر في سوريا، أن الهجوم أسفر أيضا عن خطف 3 أشخاص.



ورغم المخاطر وتحذيرات السلطات الأمنية، يقبل مئات من السوريين المدنيين والعسكريين على جمع الكمأة في مناطق صحراوية شاسعة نظرا لارتفاع أسعارها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعصف بالبلد بعد 13 عاما من النزاع الدامي.