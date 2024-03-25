رئيس الوزراء اليابانيّ يشدد على أهمية إجراء محادثات رفيعة مع كوريا الشمالية

شدّد رئيس الوزراء اليابانيّ فوميو كيشيدا على أهمّية إجراء محادثات رفيعة مع كوريا الشماليّة.



وطلب عقد لقاء مع الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونغ أون في أقرب وقت.



وقال كيشيدا للبرلمان: "بالنسبة إلى العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية، من المهمّ إجراء محادثات رفيعة لحلّ النزاعات."

وطلب كيشيدا عقد قِمة مع الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونغ أون، حسبما أعلنت شقيقة كيم.