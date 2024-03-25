لندن تعلن إستثمارات جديدة في الطاقة النووية

يعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم عن استثمارات عامة وخاصة جديدة لتعزيز برنامج الردع النووي للمملكة المتحدة وكذلك الصناعة النووية المدنية، حسبما أفاد داونينع ستريت الأحد.



وقالت رئاسة الحكومة في بيان إن "أمن الطاقة والأمن القومي للمملكة المتحدة يعتمدان على الطاقة النووية"، مضيفة أن "هذا القطاع الصناعي يحتاج مزيدًا من العمال البريطانيين المهرة".



وسيعلن سوناك عن استثمارات عامة وخاصة بهدف تعزيز القوى العاملة في المجال النووي وبالتالي دعم 40 ألف وظيفة جديدة.



وسيدلي رئيس الوزراء بهذه التصريحات من بارو في شمال إنكلترا، وهي مدينة يريد أن يراها تزدهر بوصفها موقعًا لبناء الغواصات النووية البريطانية.