الهلال الأحمر الفلسطيني: القوات الإسرائيلية طوقت مستشفيين آخرين في غزة وتحاصر الطواقم الطبية فيهما

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الأحد أن القوات الإسرائيلية طوقت مستشفيين آخرين في غزة وتحاصر الطواقم الطبية فيهما تحت نيران كثيفة، بينما قالت إسرائيل إنها ألقت القبض على 480 مسلحًا خلال اشتباكات مستمرة عند مستشفى الشفاء.



وأبدت إسرائيل في إطار محادثات الهدنة انفتاحها على السماح بعودة نازحين فلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، في استجابة على ما يبدو لأحد المطالب الأساسية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).