وزير الدفاع الفلبينيّ تحدّى الصين

تحدّى وزير الدفاع الفلبينيّ جيلبرتو تيودورو الصين في إحالة مزاعمها بأحقيتها في السيادة على بحر الصين الجنوبيّ إلى التحكيم الدوليّ.



وأكّد أنّ مانيلا لن تتزحزح عن موقِفِها.



وتسائل وزير الدفاع الفلبينيّ للصحافيين، عن عدم اللجوء إلى التحكيم بموجب القانون الدوليّ، إذا كانت الصين لا تخشى طرح مطالبها على العالم.



وأعلن خفر السواحل الصينيّ اتخاذه الإجراءات الضرورية ضد السفن الفلبينية.



وعقد مستشار الأمن القوميّ الفلبينيّ اجتماعًا رفيع المستوى لكبار المسؤولين الأمنيين في شأن تلك الواقعة، لإعداد توصيات، لتقديمها إلى الرئيس فرديناند ماركوس جونيور في شأن

سبل التعامل مع النزاع.



وتقول الصين إنّ لها أحقية في السيادة على بحر الصين الجنوبيّ بأكمله تقريبًا، بما في ذلك جزيرة سكند توماس شول، التي تقع داخل نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين والتي تبلغ مساحتها 320 كيلومترًا.