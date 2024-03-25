المكسيك تعلن تحرير 58 من أصل 66 مخطوفًا

أعلنت السلطات المكسيكية الأحد تحرير 58 من أصل 66 شخصًا خطفوا الجمعة في مدينة كولياكان في ولاية سينالوا في شمال غرب البلاد.



وقال جيراردو ميريدا، المسؤول في ولاية سينالوا، على منصة إكس: "اليوم، عاد ستة عشر شخصًا آخرين إلى ديارهم، هم 12 بالغًا وأربعة قاصرين، ليصبح مجموع الأشخاص الذين تم العثور عليهم 58".



وأضاف: "نعمل على تحديد مكان أو كشف مصير الأشخاص الثمانية الذين ما زالوا مفقودين".



وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق السبت أن عدد الأشخاص المحررين بلغ 42.