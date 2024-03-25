الرئيس المكسيكي: الجدار الحدودي مع الولايات المتحدة مشروع "وهمي"

وصف الرئيس المكسيكي في مقابلة بثت الأحد مشروع المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك بأنه "وهمي"، مكررًا وجهة نظره بأن التغييرات الكبيرة في السياسة الخارجية الأميركية وحدها توقف الهجرة غير الشرعية.



وردًا على سؤال في برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس عما إذا كان ترامب سيبني الجدار الموعود إذا انتخب في تشرين الثاني، أجاب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور: "كلا. هذا لا يعمل!"، مطالبًا بدلًا من ذلك بإصلاح السياسة الخارجية الأميركية من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية.



وعندما كان ترامب في السلطة وسعى إلى بناء جدار، ذكر الرئيس المكسيكي أنه أوضح لنظيره الأميركي أن مهربين تمكنوا من حفر أنفاق تحت الحواجز التي كانت قائمة أصلًا. وأشار إلى أن ترامب "بقي صامتًا ثم بدأ يضحك وقال لي: معك لا أستطيع أن أربح".