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وزارة النفط العراقية: الشركات الأجنبية العاملة في كردستان تتحمّل جزءًا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام
أخبار دولية
2024-03-25 | 01:36
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وزارة النفط العراقية: الشركات الأجنبية العاملة في كردستان تتحمّل جزءًا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام
تتحمّل الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان العراق جزءًا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة، وفق ما قالت وزارة النفط العراقية.
ولفتت الوزارة في بيان، إلى أنّ الشركات الأجنبية إضافة إلى السلطات الكردية العراقية، لم تقدّم حتى الآن، عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.
ولا يزال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل حوالى 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية، عالقًا في طي النسيان بعد مرور عام على إغلاقه، إذ تعوق عقبات قانونية ومالية استئناف التدفقات من المنطقة.
وقالت الوزارة إنّ تقارير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصادر دولية ثانوية أظهرت أنّ إنتاج الخام في المنطقة، يتراوح بين 200 ألف و225 ألف برميل يوميًا، من دون علم أو موافقة الوزارة.
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