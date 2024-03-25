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حريق في محطة للطاقة في روستوف الروسية وتوقف وحدتي كهرباء

أخبار دولية
2024-03-25 | 01:38
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حريق في محطة للطاقة في روستوف الروسية وتوقف وحدتي كهرباء
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حريق في محطة للطاقة في روستوف الروسية وتوقف وحدتي كهرباء

أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية أن وحدتي كهرباء في محطة نوفوتشركاسك للطاقة توقفتا عن العمل بعد اندلاع حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.
 
وقال الحاكم فاسيلي جولوبيف عبر تطبيق الرسائل تيليغرام إنه تم إخماد الحريق في المحطة على الفور دون وقوع إصابات.
 
ولم يذكر سبب الحريق.

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