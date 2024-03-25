هذا ما أظهرته النتائج الأولية في انتخابات السنغال الرئاسية

أعلن عدد من مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية، في السنغال، فوز منافسهم باسيرو ديوماي فاي، بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه.



ودفع ذلك أنصار المعارضة للخروج إلى الشوارع للاحتفال مبكرًا.



وجرت الانتخابات في مُناخ هادئ وشارك فيها ملايين الناخبين لاختيار الرئيس الخامس للسنغال، بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية غير المسبوقة، التي أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة.