كيم يتفقد وحدة دبابات غزت سيول خلال الحرب ويدعو الى تكثيف الاستعدادات للقتال

تفقد الزعيم الكوري الشماليّ كيم جونغ أون وحدة دبابات غزت سيول، خلال الحرب الكورية (1950-1953).



ودعا إلى تكثيف الاستعدادات للقتال، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.



وباتت العلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها على الإطلاق.



وزار كيم الفرقة 105 سيول ريو كيونغ سو المدرعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، وأظهرته وسائل الإعلام الرسمية وهو يراجع خططًا قالت إنّها تهدُف إلى مهاجمة كوريا الجنوبية.



وذكرت الوكالة أنّ "هذه كانت أول فرقة تقتحم سيول وترفع علم جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية على المجمع الحكومي للدولة الدمية"، مضيفة أنها "حققت إنجازات مميزة في معارك عدة خلال الحرب الأخيرة لتحرير الوطن".