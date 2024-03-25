بكين تعلن دعمها مشروع القرار الجديد حول وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت الصين الاثنين دعمها لمشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في قطاع غزة، بعد أيام على استخدامها الفيتو مع روسيا خلال التصويت على مشروع قرار أميركي بهذا الصدد.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: "تدعم الصين مشروع القرار هذا وتهنئ الجزائر ودولًا أخرى لعملها الدؤوب في هذا المجال"، مضيفًا: "نأمل أن يقره مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن ويوجه رسالة قوية لوقف القتال".