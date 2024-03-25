سماع عدة إنفجارات في العاصمة الأوكرانية

دوت عدة انفجارات صباح الإثنين في وسط كييف بعد انطلاق صفارات إنذار في العاصمة الأوكرانية مشيرة إلى غارة روسية، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.



وسمع دوي خمسة انفجارات على الأقل قرابة الساعة 10:30 (8:30 ت غ) وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على مواقع التواصل: "انفجارات في كييف، توجهوا إلى الملاجئ فورًا".

