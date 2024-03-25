بريدجيت برينك: روسيا هاجمت كييف بصواريخ فرط صوتية

أكّدت السفيرة الأميركية بريدجيت برينك أنّ روسيا هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ فرط صوتية.



وأوضحت، عبر منصة إكس، وقوع انفجارات مدوية في كييف.



وكانت قد أطلقت روسيا مئات الصواريخ والطائرات المسيرة ضد دولة ذات سيادة.



ولفتت إلى أنّ أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة.