الكرملين يؤكد أنه لن يعلق على تبني تنظيم الدولة الإسلامية إعتداء موسكو قبل انتهاء التحقيق

أكد الكرملين الاثنين أنه لن يعلق على تبني تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداء الدامي على صالة حفلات في موسكو بانتظار انتهاء التحقيقات.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "التحقيقات جارية. لم تصدر بعد رواية متماسكة. نتحدث فقط عن بيانات أولية"، مضيفًا أن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي زيارة موقع الهجوم.

