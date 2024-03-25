زلزال ضرب غينيا

قُتل ثلاثة أشخاص وتعرّض أكثر من ألفِ منزل للتدمير، جراء زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب بابوا غينيا الجديدة، على ما أفادت وسائل إعلام.