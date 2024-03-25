اليابان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز تعاونهما العسكري

تبحث اليابان والولايات المتحدة سبل تعزيز التعاون العسكري بينهما، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية الاثنين، مؤكدًا معلومات أوردتها وسائل اعلام تشير إلى تعزيز العمليات العسكرية الأميركية في الأرخبيل لمواجهة نفوذ الصين.



وقال المتحدث يوشيماسا هاياشي للصحافيين إن "اليابان والولايات المتحدة تناقشان سبل تعزيز تعاونهما في القيادة والسلطة لتحسين التآزر والاستعداد".



وأضاف: "أعتقد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بهيكلية الجانب الأميركي، ولا سيما بتعزيز مهام القوات الأميركية في اليابان".



وكانت صحيفة فايننشال تايمز ووسائل إعلام يابانية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن مراجعة الاتفاقية الأمنية بين الحليفين سيتم الإعلان عنها في القمة الأميركية اليابانية المقرر عقدها الشهر المقبل في واشنطن.



وذكرت وسائل الاعلام أن الهدف المنشود هو مواجهة التوسع العسكري للصين ونفوذها السياسي في منطقة آسيا والمحيط الهادىء.