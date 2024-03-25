غوتيريش: التوافق الدوليّ يزداد على إبلاغ إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار

أكّد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال زيارة للأردن، أنّ التوافق الدوليّ يزداد على إبلاغ إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار وبأنّ الهجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية.