الأونروا: إسرائيل منعتنا نهائيًا من إيصال مساعدات إلى شمال غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل منعتها نهائيًا، من إيصال مساعدات إلى شمال قطاع غزة.



وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عبر منصة إكس: "رغم المأساة التي تتكشف، أمام أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنّها لن توافق بعد الآن، على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال."



ورأى أنّ هذا أمر شائن ويجعل عرقلة المساعدة المنقذة للحياة مقصودة، أثناء مجاعة من صنع الإنسان.



وأوضحت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما لوكالة فرانس برس أنّ قرار المنع أُعلن، خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين.



وجاء بعد رفض خطي لتسيير قافلة إلى الشمال الأسبوع الماضي.



وأكدت توما أن إسرائيل لم تقدم أي تبرير لهذا القرار.