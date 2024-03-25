ماكرون: الجماعة المسؤولة عن هجوم موسكو حاولت تنفيذ عمليات في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا كانت ضحية هجوم لإسلاميين وأن الجماعة التي تقف وراء إطلاق النار في موسكو حاولت أيضا ارتكاب عدة أفعال في فرنسا في الآونة الأخيرة.



وقال ماكرون للصحفيين خلال زيارة إلى جيانا الفرنسية: "حاولت هذه الجماعة أيضا ارتكاب عدة أفعال على أراضينا".



ورفعت الحكومة الفرنسية أمس الأحد مستوى التحذير من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد إطلاق النار في موسكو.