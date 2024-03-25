غوتيريش: التوافق الدولي يزداد على إبلاغ إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التوافق الدولي يزداد على إبلاغ إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار وأن الهجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية.



وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي خلال زيارة للأردن: "نرى توافقا متزايدا لدى المجتمع الدولي على إبلاغ الإسرائيليين بضرورة وقف إطلاق النار، كما أرى تنامي التوافق، من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، فضلا عن العالم الإسلامي بالطبع، على إبلاغ الإسرائيليين بوضوح أن الاجتياح البري لرفح قد يسفر عن كارثة إنسانية".



وأضاف: "علينا أن نسعى جاهدين للحفاظ على تدفق الخدمات الفريدة من نوعها التي تقدمها الأونروا لأن ذلك يبقي على الأمل. وفي عالم مظلم، فإن الأونروا هي شعاع الضوء الوحيد لملايين الناس".



واعتبر أن نتائج تحقيق داخلي مستقل أجرته الأمم المتحدة ستساعد في تعزيز وتحسين الأونروا.