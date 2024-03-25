انطلاق مهرجان ألوان الربيع أو "هولي فيستيفل" في الهند

انطلق مهرجان ألوان الربيع أو "هولي فيستيفل" في الهند.ويُعدّ واحد من الأعياد الهندوسية المبهجة، يُحتفل فيه في يوم اكتمال القمر لشهر "فالغونا"، وفق التقويم الهندوسيّ.ويعود هذا العيد إلى قرونٍ عديدة.ولا يزال يُعتبر حتّى أيّامنا هذه يومًا مقدّسًا، إذ تُعطّل فيه الدولة عطلة رسميّة، وتُتراشق فيه الألوان المائيّة في الشوارع، في جوٍّ من الفرح.ويستمرّ المهرجان لمدّة 16 يومًا خلال فصل الربيع.