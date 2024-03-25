روسيا اتهمت واشنطن بالتستر على أوكرانيا

شككت روسيا في تأكيدات الولايات المتحدة أنّ تنظيم الدولة الإسلامية هو المسؤول عن هجوم مسلح على قاعة حفلات موسيقية، خارج موسكو.



واتهمت واشنطن بالتستر على أوكرانيا.



وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم، وهو ادعاء قالت الولايات المتحدة إنها تصدقه.



لكن الرئيس فلاديمير بوتين لم يذكر علنا ارتباط التنظيم بالمهاجمين، الذين قال إنهم كانوا يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.



وذكر بوتين أن بعض الأشخاص على "الجانب الأوكرانيّ" كانوا مستعدين لنقل المسلحين عبر الحدود.



ونفت أوكرانيا أي دور لها في الهجوم واتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي بوتين بالسعي إلى تحويل مسؤولية الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية من خلال الإشارة إلى أوكرانيا.