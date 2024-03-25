انتشال جثث 5 مهاجرين قبالة سواحل تونس

أعلن الحرس الوطني التونسي أن خفر السواحل انتشل جثث خمسة مهاجرين قبالة سواحل البلاد ليرتفع عدد القتلى خلال أسبوع إلى 11 مهاجرا.



وقال إن خفر السواحل أنقذ 663 مهاجرا وسط زيادة ملحوظة في تدفق قوارب الهجرة من تونس وليبيا صوب السواحل الإيطالية في الأسابيع القليلة الماضية مع تحسن الطقس.