غوتيريش: "الأونروا" بصيص النور الوحيد لملايين الناس

دافع الأمين العام العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن وكالة "الأونروا"، مؤكدا أنها "بصيص النور الوحيد لملايين" اللاجئين الفلسطينيين و"شريان حياة للأمل والكرامة" وسلبها سيكون "أمرا قاسيا لايمكن إستيعابه".



وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين في عمان: "يجب علينا أن نسعى جاهدين للحفاظ على تدفق الخدمات الفريدة من نوعها التي تقدمها "الأونروا" لأن ذلك يبقي الأمل حيا، وفي عالم مظلم، فإن "الأونروا" هي بصيص النور الوحيد للملايين من الناس".



وأضاف: "هنا في الأردن، ولكن أيضا في سوريا، وفي لبنان - وبطبيعة الحال، في الضفة الغربية المحتلة وغزة - تمثل "الأونروا" شريان حياة للأمل والكرامة. أرى هذا الأمل هنا، والآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب ألا ننزع هذا الأمل".



وحول قيام إسرائيل بمنع وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي بات على حافة المجاعة، قال غوتيريش في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن "قرار عدم السماح لقوافل مساعدات الأونروا بالذهاب إلى شمال غزة حيث لدينا وضع مأسوي هو أمر غير مقبول على الإطلاق".



وأكد إنه "من الضروري للغاية الحصول على إمدادات ضخمة من المساعدات الإنسانية الآن، وهذا يعني فتح المزيد من نقاط الدخول" إلى غزة.



وأضاف: "لا يمكننا أن نسمح لمجموعة من الوزراء المتطرفين والعنصريين بأن يحكموا على المنطقة بمزيد من الصراع والمزيد من الحرب. ولا يمكننا أن نسمح لهم بالقتل دون عقاب".