قتيلان من القوات الحكومية اليمنية في هجوم منسوب لتنظيم القاعدة

قتل عنصران من القوات الحكومية اليمنية في هجوم بجنوب البلاد منسوب إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، في أول هجوم للتنظيم عقب تعيين زعيم جديد له.



وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس: "قتل جنديان يمنيان وجرح 5 آخرون في هجوم لتنظيم القاعدة على مركبة عسكرية في وادي عومران بمديرية مودية شرق أبين" في جنوب اليمن.



وأشار إلى أن هذا الهجوم هو الأول منذ تولّي سعد بن عاطف العولقي قيادة التنظيم في 10 آذار.



وقالت القوات الحكومية اليمنية في بيان: "اشتبكت قواتنا المسلحة الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق، مساء الأحد مع عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي شرق مديرية مودية بمحافظة أبين".



ونقلت بدورها عن "مصدر عملياتي" قوله إن "عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي تسللت الى جنوب وادي عومران، وهاجمت دورية تابعة لقواتنا المسلحة بمنطقة الكسارة، وتعامل معها أبطال قواتنا ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من العناصر الإرهابية المهاجمة، وارتقى شهيدان من أبطال قواتنا المسلحة".