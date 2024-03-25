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الصين تقول إن العلاقات مع الفلبين وصلت إلى "مفترق طرق"
أخبار دولية
2024-03-25 | 09:43
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الصين تقول إن العلاقات مع الفلبين وصلت إلى "مفترق طرق"
حثت الصين الفلبين على التصرف بحذر واللجوء للحوار، قائلة إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى "مفترق طرق" مع تفاقم التوترات بين خفر السواحل من البلدين بشأن خلافات بحرية.
وقالت الخارجية الفلبينية في بيان إن لازارو نقلت في الاتصال "أقوى احتجاج من مانيلا على التصرفات العدوانية" التي يقوم بها خفر السواحل الصيني والجماعات البحرية المسلحة ضد مهمة إعادة الإمداد الفلبينية في بحر الصين الجنوبي.
وقال تشن في بيان: "تحث الصين الفلبين مرة أخرى على احترام التزاماتها وتوافقاتها ووقف انتهاكاتها واستفزازاتها البحرية ووقف أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى تعقيد الوضع والعودة بجدية إلى المسار الصحيح لمعالجة الخلافات بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور مع الصين".
واتهمت الفلبين خفر السواحل الصيني باستخدام مدافع المياه ضد قارب مدني يزود القوات المتمركزة على متن سفينة حربية راسية في جزيرة سكند توماس شول المتنازع عليها بالإمدادات.
وقالت إن هذا الإجراء الذي اتخذه خفر السواحل الصيني أدى إلى إلحاق أضرار بالقارب وإصابة بعض أفراد الطاقم، في واقعة هي الأحدث في سلسلة مواجهات منذ العام الماضي.
واستدعت وزارة الخارجية الفلبينية القائم بأعمال السفارة الصينية اليوم الاثنين للاحتجاج على "التصرفات العدوانية" في بحر الصين الجنوبي بعد الواقعة.
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