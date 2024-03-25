وارسو تعلن تجاهل سفير موسكو طلب استدعائه على خلفية انتهاك صاروخ روسي أجواء بولندا

أعلنت الخارجية البولندية الاثنين أن السفير الروسي لدى وارسو لم يحضر لدى استدعائه بعدما انتهك صاروخ روسي من طراز كروز مجال بولندا الجوي نهاية الأسبوع.



وقال الناطق باسم الوزارة بافيل فرونسكي للصحافيين إن "السفير.. لم يمثل لدى وزارة الخارجية اليوم لتفسير الحادثة المرتبطة بصاروخ كروز الروسي الذي انتهك في 24 آذار المجال الجوي البولندي".